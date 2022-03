Žilková sa pozbierala a prezradila detaily nečakaného rozchodu: Drsný výsmech Stropnickému!

Prežíva mimoriadne náročné obdobie. Veronika Žilková sa spamätáva z rozpadu 18-ročného manželstva.

Známa česká herečka zažila poriadne prekvapenie, keď jej manžel, exminister zahraničia Martin Stropnický, oznámil rozchod veľmi nezvyčajným spôsobom. Krutú správu o blížiacom sa rozvode dostala od neho e-mailom. Veronika sa však z prvotného šoku otriasla a svojmu budúcemu exmanželovi poslala poriadne ironický odkaz.

"Ja som to nejak zverejnila, aj keď to samozrejme nebolo podľa toho, ako si to želal pán Stropnický, pretože on mi vlastne poradil vydanie tlačovej správy, tak tlačová správa - tú vydáva nejaký úrad," prehovorila na svojom Instagrame, kde vysvetlila fanúšikom svoj pohľad na celú chúlostivú vec. "On je ako veľvyslanec, tak mu všetci hovoria vaša excelencia...Tak ja som mu povedala, vaša excelencia, vy nepodávate výpoveď, vy odchádzate od rodiny a maloletej dcéry," cituje herečku český denník Blesk a pripomína, že manželia majú spolu 16-ročnú dcéru Kordulu.