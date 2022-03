Americká hudobná hviezda prežíva obrovský smútok: Náhla smrť manžela († 37)!

Speváčka Kelis sa stala vdovou. Americká hudobná hviezda prišla o manžela pol roka po tom, čo mu lekári potvrdili, že má poslednú fázu rakoviny žalúdka a zostávajú mu len mesiace života.

Mike Mora skonal v tridsiatich siedmich rokoch a zanechal po sebe dve deti, sedemročného syna a dvojročnú dcéru. Kelis a Mike sa brali v roku 2014, rok na to priviedli na svet chlapca Shepherda a predvlani ešte dievčatko. Celá rodina žila na farme ležiacej osamotene za hranicami Los Angeles. Vlani v septembri Mora priznal, že má finálnu fázu rakoviny žalúdka, ktorá metastázovala do lymfatických uzlín v chrbte. Lekári mu dávali až rok a pol života. Ale on prežil iba šesť ďalších mesiacov.

„Bohužiaľ, je to pravda, že Mike Mora zomrel. Radi by sme požiadali o úctu ku Kelis a súkromie jej rodiny. Ďakujeme,“ odkázal za slávnu speváčku jej hovorca Steve Satterhwaite. Kelis zostala na farme v Temecule sama s tromi deťmi. Okrem dvoch malých, ktoré má s Mikom, porodila pred dvanástimi rokmi syna Knighta, ktorého počala s bývalým manželom Nasom, s ktorým sa rozviedla po piatich rokoch v roku 2010.