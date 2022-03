Prestížne ocenenie pre Paula McCartneyho: Zaradí ho k vybranej skupine osobností

Obrovská pocta! Uplynulo už 25 rokov, odkedy bol nezabudnuteľný chrobák Paul McCartney (79) pasovaný za rytiera. Teraz sa dokonca môže stať lordom. Šľachtický titul by mohol dostať už toto leto, pri príležitosti svojich blížiacich sa 80. narodenín.

Legendárny spevák a basgitarista z britskej skupiny The Beatles má dôvod na radosť. Podľa zdroja britského denníka The Sun sa pre Paula McCartneyho pripravuje prestížne ocenenie po 25 rokoch, odkedy ho kráľovná Alžbeta II. (95) pasovala prvýkrát za rytiera. „Paul je už v mimoriadne exkluzívnej skupine ľudí na samom vrchole systému vyznamenaní,“ prezradil zdroj.

Ziskom titulu lorda by sa nestarnúci „chrobák“ zaradil k vybranej skupine hudobníkov, do ktorej sa dostali divadelný magnát Andrew Lloyd Webber (73), zosnulý skladateľ Benjamin Britten († 63) a americký huslista Yehudi Menuhin († 82). „Britskej kultúre poskytol neuveriteľnú službu, takže by to mohla byť veľmi vhodná pocta a známka toho, čo všetko urobil pre svoju krajinu,“ dodal zdroj, podľa ktorého udelenie ocenenia zvažujú na jeho okrúhle narodeniny.