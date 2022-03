Nový Čas vyspovedal sexsymbola z Divokého anjela: Takto sa Facundovi páčilo na Slovensku!

Idol žien Facundo Arana (49) bol na našom malom Slovensku!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

, kde si zahral postavu Iva di Carla po boku Natalie Oreiro (44,) či z nemenej známej telenovely Yago, syn džungle má srdce na pravom mieste.

Ani minútu nezaváhal a prijal pozvanie do markizácej šou 2 na1, keď sa dozvedel, že je nesplneným snom našej herečky Dominiky Kavaschovej (32). Tá neverila vlastným očiam a neskrývala dojatie, keď sa pred ňou Facundo objavil. Multitalentovaný herec, ktorý hrá aktívne na saxofóne, poskytol denníku Nový Čas exkluzívny rozhovor.

Ako dlho plánujete zostať na Slovensku?

- Prišiel som sem len včera a odchádzam už zajtra. Mám veľa práce, ktorú treba v Argentíne urobiť. Prišiel som len na otočku, lebo som nechcel prepásť šancu pozdraviť Dominiku Kavaschovú a, samozrejme, pozdraviť ostatných Slovákov a poďakovať sa im za všetky tie roky, počas ktorých mi fandia.

Viete niečo o našej krajine?

- Som tu zatiaľ len jeden deň a potreboval by som viac času na spoznávanie vašej krajiny. Bolo to trocha komplikované, lebo som sa tu nemohol len tak prechádzať. Samozrejme, stretol som sa s pár ľuďmi, ktorí ma tu v tajnosti previedli. Boli sme sa najesť, ochutnal som vaše známe jedlá. Bolo to veľmi pekné. PR manažérka ma zobrala na prechádzku po centre a rozprávala veľa o vašej histórii a naozaj mi je veľkou cťou a veľmi si vážim, že som tu.

Boli ste iba v Bratislave, alebo ste mali možnosť navštíviť aj iné okolité miesta?

- Nechceli sme, aby ma niekto spoznal, aby som sa neocitol na sociálnych sieťach, že som v Bratislave, keďže to bolo celé prekvapenie pre Dominiku. Urobili sme to preto tak, že som len prišiel do hotela a užil si len toto mesto. Keď sme niekam išli, vždy som sa maskoval, mal som rúško, klobúk a takéto boli všetky prechádzky a návštevy centra.

Páčilo sa vám?

- Áno, samozrejme, a veľmi.