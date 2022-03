Český herec Jiří Langmajer je známy z desiatok úspešných filmov. Od roku 2019 pevne stojí po boku svojej manželky, moderátorky a herečky Adély Gondíkovej. V jeho srdci však už pevné miesto drží aj jeho psia láska, Maybe.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pri Jirkovej sučke určite neplatí výrok "život pod psa". Maybe sa u Jiřího má naozaj svetovo. Svojho parťáka berie. Na Instagram herec pravidelne pridáva fotky so svojím štvornohým spoločníkom. Tentokrát sa so sledovateľmi podelil o príhodu, ktorá mu dozaista zdvihla tlak!

Ako vo videu hovorí, počas venčenia stratil obľúbenú čiapku. Našťastie, všetko dobre dopadlo a kúsok oblečenia sa zázračne objavil. "Išli sme po stopách a našli sme ju," teší sa vo videu Jiří. Nález potešil aj sučku Maybe, aha, ako radostne ňou pohadzovala!