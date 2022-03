Kim Kardashian ukázala novú lásku: Žiarlivý Kanye to nevie ustáť, adresuje frajerovi otvorené vyhrážky!

Kim Kardashian je rozvedená a konečne môže oficiálne ukazovať svojho nového partnera Peta Davidsona.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

S komikom randí od minulého roku, ale ešte nikdy nezverejnila na svojom profile na Instagrame spoločnú fotku.Iste k veľkej nevôli exmanžela Kanyeho Westa, ktorý rozvod do poslednej chvíle odmietal a veril, že manželku získa späť.

A zvolil dosť nešťastnú stratégiu boja o ňu. Útočil verejne na svojho soka, a dokonca zverejnil klip, v ktorom Davidsona unesie, zviaže a zaživa pochováva. To už bolo veľa aj na niektorých jeho fanúšikov. Kim tiež počas uplynulého týždňa prvýkrát prehovorila o tom, prečo sa Pete neobjavuje v jej reality šou.

„Nenatáčam s nim. Nevadí mi to. Ale on na to jednoducho nie je. Ale ak by sa niečo dialo a on tam práve náhodou bol, tak nepovie kamerám, aby prestali točiť. Myslím, že by som mohla natočiť niečo naozaj zaujímavé, ale to nebude v tejto sezóne. Určite najskôr v tej budúcej... Proste si musíte počkať, ale som vždy otvorená a úprimná a nikdy to nebude inak, takže určite sa vám dostane tejto úprimnosti a otvorenosti, keď pôjde o vzťah, v ktorom som. Rozhodne vysvetlím, ako sme sa stretli a kto koho oslovil a ako sa to stalo a všetky tie detaily, ktoré všetci chcete poznať. Som rozhodne otvorená tomu všetko vám povedať a určite to vysvetlím,“ vyhlásila Kardashianová.