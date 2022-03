Bývalá markizáčka šokuje: Zahodila ostych a predviedla sa úplne nahá!

Odvaha jej nechýba! Len sedem mesiacov po pôrode sa nechala bývalá moderátorka markizáckej šou SuperStar, Zorka Hejdová, odfotiť so svojim malým synčekom. Úplne nahá! A je nádherná.

V súčasnosti už Zorka moderuje v susednom Česku. Blondínka oslávila Medzinárodný deň žien po svojom. Tešila sa totiž i z jej synčeka, Nikolasa, ktorý už má 11 mesiacov. Na svet ho priviedla spolu s manželom, českým moderátorským esom, Miroslavom Hejdom.

Na Instagrame pri tejto príležitosti obdarovala svojich fanúšikov odvážnou fotkou. Pikantná snímka bola vytvorená len niečo viac ako pol roka od pôrodu. Ako sama na sociálnej sieti priznáva, ohľadom zverejnenia intímnej fotky váhala. Obávala sa, že pre niekoho to môže byť až moc!

"Je to moje slnko, ktoré mi nedovolí prepadať smútku a zlým náladám, nech sa okolo nás deje čokoľvek. Každý deň mu šepkám, ako ho milujem, aby to každý deň svojho života vedel. Sledujem, ako sa neustále vyvíja, zlepšuje a fascinuje ma každý nový deň, keď mi ukáže niečo, čo pre neho ešte nedávno bolo také nedosiahnuteľné," napísala dojemné slová kráska k fotografii.

"Teším sa neopísateľne na všetko, čo bude prichádzať a čo spolu prežijeme a napriek tomu by som niekedy aspoň na chvíľu zastavila čas. Napríklad v okamihu, keď si moju tvár chytí oboma ručičkami, zovrie ju do dlaní, pritiahne k sebe a svojimi tromi zubami ma so všetkou vervou uhryzne do nosa! Vykladám si to ako gesto plné lásky a verím a dúfam, že sa nemýlim," dodáva šťastná mamička.