Jennifer Aniston odhalila svoje tajomstvá krásy: Tu je jej recept

Dlho skrývaný kľúč k štíhlej línii podľa Jennifer Aniston (53) je vonku!

Populárna hollywoodska herečka, ktorá sa celé roky udržiava vo forme, odhalila, ako na to. Tu je jej zaručený recept! Nie je to náhoda, že ešte teraz nosí oblečenie veľkosti XS. Ako to však robí? To sa pýtajú mnohí. O Jennifer je známe, že miluje cvičenie a zdravú výživu.

No aj jej chvíľu trvalo, kým si osvojila jednoduché triky, ktoré môžete skúsiť aj vy. „Keď sa zobudím, dám si teplú citrónovú vodu, potom shake alebo avokádo a vajíčka,“ prezradila pre dámsky magazín First for Women.

Čo sa týka cvičenia, je pre ňu kľúčová zmena jej cvičebnej rutiny: „Vždy sa snažím prekvapiť svoje svaly.“ Okrem skákania cez švihadlo sa venuje aj kardiocvičeniu na lezeckom stroji pod dohľadom trénera. Nezaobíde sa ani bez jogy, ktorej sa pravidelne venuje. Ako však priznáva, najviac sa teší na tú časť dňa, keď môže meditovať.

