Najznámejší český sexuológ má rakovinu, mrazivé vyhlásenie Radima Uzla: Som skoro mŕtvy

Český sexuológ priznal, že je na tom zdravotne veľmi zle.

Radim Uzel (81) si minulý rok vypočul zdrvujúcu správu. Uznávanému odborníkovi totiž diagnostikovali rakovinu žalúdka. K nádoru sa postupne pridali ďalšie. Aj napriek podlomenému zdraviu pozbieral v sebe všetky sily a prišiel na pražský Hrad na ceremóniu odovzdávania štátnych vyznamenaní, pričom tiež jedno získal. Ako informuje český portál extra.cz, pán Uzel mal značné problémy s chôdzou a zveril sa s veľmi smutnou realitou. "Je to vážne. Držte mi palce," odkázal prostredníctvom denníka Blesk.

Známy lekár zároveň vyslovil slová, z ktorých mrazí. "Nehovoril by som o tom, že sa mi rakovina vrátila. Nedá sa to vyliečiť. Môže sa to zlepšiť, zhoršiť, ale nakoniec je to absolútne smrteľná choroba. Lekári môžu hovoriť čo chcú, ale viem, že vo finále sa na to umrie. Schudol som dvadsať kilogramov, som vážne chorý a skoro mŕtvy, prosím pekne," uzavrel rezignovane.