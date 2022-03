Prehnala to? Ceterová pridala sériu fotiek, ženy sa na ňu okamžite vrhli: Hrôza!

Partnerka zápasníka Karlosa Vémolu, Lela Ceterová, pridala na na sociálnu sieť zdanlivo nevinný príspevok, v ktorom pogratulovala všetkým ženám k ich nedávnemu sviatku.

K milým slovám pridala aj sériu fotiek, na ktorých pózuje v tesných bielych šnurovacích šatách, ktoré len tak tak udržali jej prednosti na mieste. "Byť ženou je úžasné. Troška oneskorene (mala som technický problém s Instagramom), aleŽeny sú odjakživa bojovníčky, a to je práve tá sila ženy v každej z nás. Držte sa a majte ešte pekný deň. Ďakujem za tie najkrajšie kvety mojej láske," napísala Lela, ktorá pózovala vedľa obrovskej kytice ruží.

A bol to práve jej outfit, ktorý zaujal jej sledovateľky. Tie to Ceterovej v komentároch poriadne spočítali. "Lacnosť, nevkus, pózerstvo a absolútna strata morálnych hodnôt na jednej fotke," napísala ostrý komentár jedna z nich a pridala sa aj ďalšia: "Lela, ja Vás rada sledujem... Ale toto je už vrchol nevkusu.“ Niektoré jej zovňajšok okomentovali iba jedným slovom ako "otras" či "hrôza." Našli sa však aj také, ktoré vyzdvihli jej postavu po dvoch pôrodoch. "Po dvoch deťoch má TOP postavu, môže si to dovoliť," pridala svoj postreh ďalšia z komentujúcich.