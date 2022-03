Mohla takto vyzerať?! Dominiku Gottovú na fotke z mladosti nespoznáte: To je ale kosť!

Najstaršiu dcéru meastra Karla Gotta († 80), Dominiku Gottovú (48), by ste na fotkách z mladosti sotva spoznali.

Dominika študovala hotelovú školu a cudzie jazyky. Sama ich ovláda sedem, a tak nečudo, že už ako mladá odišla do zahraničia. Pohybovala sa v kruhu hudobníkov, kde padla do oka nejednému z nich. Nápadníkov jej však podľa informácií českého Blesku neschvaľoval jej otec. Ako sama neskôr priznala, do radenia jej často zasahoval. "Ja som však mala vždy svoju hlavu a veľmi som nepočúvala, vždy a vo všetkom som si robila to, čo som sama chcela," priznala Blesku, no razom dodala, že dobre mienené rady od otca si radšej mala vziať k srdcu. "Vedel mužov odhadnúť lepšie ako ja a moje ružové okuliare.“

Prednedávnom sa Dominika na sociálnej sieti pochválila fotkou zo svojej mladosti a niet divu, že muži sa okolo nej len tak točili. Odetá v červenej koženke, pod ktorou mala len podprsenku musela učarovať nejednému. „Keď som bol ešte mladá... Už je to veľmi dávno...,“ napísala k fotke Gottová, ktorá je v súčasnosti opäť s manželom Timom vo Fínsku, kde zháňa prácu.