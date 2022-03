Babička Leonarda DiCapria pochádzala z Odesy, herec pomáha jej domovine: Závratná suma pre Ukrajinu

Herecká hviezda mala babičku z ukrajinskej Odesy. Hoci ide o vysokú čiastku, DiCaprio ju daroval v tichosti. Časť poslal ozbrojeným silám a časť na humanitárne účely.

When a brave and moral man like @LeoDiCaprio comes forward and donates more to #Ukraine️ than many rich countries, we find hope in people than politicians under the catastrophic circumstances engulfing Ukraine



A real hero. Ukrainians will remember. Thank you#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/V2qugXjuAo