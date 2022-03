Líder slávnej ruskej kapely DDT Jurij Ševčuk obvinil Putinovu vládu: Zobrali ste nám budúcnosť!

Celý život bol tribúnom utláčaných sovietskych ľudí. Líder ruskej rockovej skupiny DDT Jurij Ševčuk (64) je tvárou boja za demokraciu a proti bezpráviu. Zažil cenzúru, odpočúvanie tajnou službou, zákaz koncertov.

V roku 1995 protestoval proti vojne v Čečensku, neskôr sa pohádal s prezidentom Vladimirom Putinom. Keď ho počas recepcie v Kremli dostal do úzkych, ruský diktátor sa ho spýtal: A vy ste kto? Ševčuk je Ševčuk a o to dôležitejší je teraz jeho hlas proti vojne na Ukrajine!

„Zobrali ste nám našu budúcnosť. Sme ťahaní ako cez ľadovú dieru do minulosti, do 19., 18. a 17. storočia. A ľudia to odmietajú prijať,“ vyhlásil Ševčuk hlboko otrasený ruskou inváziou. Jurij je človek mnohých profesií, je spevák, básnik, skladateľ, autor textov, producent, ale tvár má iba jednu. Tú pravú, nepokrivenú korupciou a so zmyslom pre spravodlivosť. Pred 15-rokmi obvinil vládu z cenzúry. Verejnoprávny rozhlas bojkotoval skladby jeho skupiny vrátane jednej odvážnej o generálovi bezpečnostnej služby FSB.

„Ešte im nikto z Kremľu netelefonoval a oni sa už zľakli,“ reagoval vtedy. Vpád na územie bratskej Ukrajiny je pre neho veľkou ranou. „Ja Jurij Ševčuk z DDT som proti vojne. Svetu mier!“ pár minút po útoku načarbal fixkou na hárok papiera a zavesil na facebook. K statusu pripojil link z koncertu DDT. „Venované všetkým psychopatom, ktorí rozpútali novú vojnu,“ zdôraznil Ševčuk. Je Rus, jeho priezvisko je ukrajinské. Duša je ale slobodná!