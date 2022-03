Herečka ukrajinského pôvodu Mila Kunis chce pomôcť: Veľké gesto hollywoodskeho páru

Prelomila mlčanie a chce pomáhať! Slávna herečka Mila Kunis reagovala na situáciu v rodnej krajine po boku manžela Ashtona Kutchera.

38-ročná kráska sa narodila na Ukrajine, no v roku 1991 prišla do USA. "Vždy som sa považovala za Američanku, za hrdú Američanku. Milujem všetko, čo táto krajina pre mňa a moju rodinu urobila, ale nikdy som nebola hrdejšia na to, že som Ukrajinka,“ povedala vo videu, ktoré zavesili s manželom na sociálnu sieť. „Ja som nikdy som nebol taký hrdý, že som ženatý s Ukrajinkou,“ doplnil ju Kutcher.

Vojenský konflikt zároveň tvrdo odsúdila.„Udalosti, ktoré sa odohrali na Ukrajine, sú zničujúce. Na tomto svete nie je miesto pre tento druh nespravodlivého útoku na ľudstvo.“ Rovnako ako mnoho ľudí, najmä ukrajinského pôvodu, túži pomáhať civilistom postihnutým ruskou vojnou v jej rodnej krajine.

Hollywoodsky pár sa spojil s organizáciami Flexport.org a AirBnB.org a na pomoc Ukrajincom darovali 3 milióny dolárov. Ich cieľom je vyzbierať 30 miliónov a preto sa obrátili s prosbou o pomoc na svojich fanúšikov. Dodali, že „zbierka okamžite ovplyvní úsilie pomôcť utečencom a samotnú humanitárnu pomoc“. "Flexport.org organizuje dodávky humanitárnych zásob do utečeneckých lokalít v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku a v Moldavsku. Airbnb.org poskytuje bezplatné krátkodobé ubytovanie utečencom utekajúcim z Ukrajiny," doplnili v príspevku.

„Ukrajinský ľud je silný a statočný, ale byť silný a statočný neznamená, že nie ste hodný podpory,“ uzatvára Kunis. "Musíme podporiť ľudí na Ukrajine. Prosím, pomôžte nám," odkázala svetu.