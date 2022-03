Okázalá oslava narodenín speváka Justina Biebera: Wau! Sledujte, čo pripravil pre hostí

Oslava vo veľkom štýle! Niekdajší idol dievčenských sŕdc Justin Bieber nedávno oslávil svoje 28. narodeniny.

Na ich počesť zorganizoval vo svojej luxusnej kalifornskej vile za 23 miliónov eur bazénovú párty. No pri pohľade na množstvo nafukovacích hračiek by si prišli na svoje aj deti jeho hostí.

Manželia Justin a Hailey Bieberovci si luxusný dom so siedmimi spálňami a s desiatimi kúpeľňami kúpili ešte v auguste 2020. No narodeninová párty pre Justina sa tentoraz konala na ich rozľahlom dvore, ktorý spevák zariadil skutočne svojsky. Pre svojich hostí si totiž pripravil masívne poháre na hru pivný pingpong. Hostia sa po „náročnej“ hre mohli presunúť do jeho širokého bazéna, ktorý zaplnil nafukovačkami v tvare plameniaka či loga skupiny Rolling Stones. A keďže je Bieber dobrý hostiteľ, pre hostí vyzdobil svoju záhradu, za ktorú by sa nehanbila ani Alica v krajine zázrakov. Jej dominantou sa totiž stal dúhový oblúk s detským bazénom plným loptičiek.