Viking z reality šou Farma odišiel bojovať na Ukrajinu! Hrozí mu 5-ročný trest: Má však plán

Zdá sa, že čoraz viac ľudí z Európy je odhodlaných pripojiť sa k obrane Ukrajiny pred ruskou agresiou. V susednom štáte, v ktorom zúri vojna, sa má nachádzať aj Čech Zdeněk Valent, známy z markizáckej reality šou Farma. Diváci si ho môžu pamätať aj pod prezývkou Viking.

Je tu však jeden problém - v Česku je služba v cudzom vojsku trestná. Občania ČR môžu ísť legálne bojovať iba v prípade udelenia výnimky od prezidenta republiky Miloša Zemana. Bez nej by tomu, kto by šiel bojovať na územie cudzej krajiny, hrozilo podľa trestného zákonníka až päť rokov väzenia.

Od prezidenta chce podľa Markízy výnimku aj Zdeněk Valet, známy z reality šou Farma. Na jej udelenie však nečakal a odišiel rovno do Užhorodu. „Potrebujú našu pomoc. A keď ja môžem a nemám viac-menej čo stratiť, tak som sa rozhodol, že pôjdem pomôcť,” povedal odhodlane v reportáži.

Do väzenia sa môže za takéto konanie dostať až na päť rokov, zdá sa však, že Viking má plán. "Ja som pripravený čeliť tomuto trestnému stíhaniu, pokiaľ pán prezident nedá výnimku, som ochotný ostať tu na Ukrajine," vyhlásil známy farmár. Podľa svojich slov sa v Česku už hlásil do vojenskej služby ako strelec, ale nevzdali ho, lebo neprešiel psychotestami. "Mal som problém so zákonom v Česku v tej dobe," dodal na záver Valent.