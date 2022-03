Takmer ho stratila! Česká topmodelka opísala najhoršie chvíle života: Boj o záchranu synčeka (10)!

Česká topmodelka Tereza Maxová (50) vo svojej autobiografickej knihe opísala nočnú moru každej matky, a to chvíle, keď jej 10-ročný syn bojoval o život.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Maxová má so svojim tureckým manželom Burakom Oymenom dve deti - dcéru Mínu (12) a syna Aidena (10). Z predchádzajúceho vzťahu s dánskym tenistom má už dospelého syna Tobiasa (21).

Vo svojej knihe šokovala príbehom, ktorý sa týka práve jej najmladšieho dieťaťa - syna Aidena. „Aiden sa vždy vonku hráva bosý. Stojí večer u nás v Turecku pri dverách zadného vchodu, nesvieti tam svetlo, na zemi pripravená miska s mliekom pre mačku, ktorá ho však ešte nevypila. Aiden sa tam ide pozrieť a nevšimne si, že je tam had. Začuje syčanie a snaží sa zistiť, čo to je. Chudák had v rohu nemá kam utiecť, a tak ho uštipne,“ opisuje hrôzostrašné momenty modelka, ktorá sa v tú chvíľu zrútila. Bol to jej manžel, ktorý zachoval chladnú hlavu a odviezol ich syna do nemocnice. Tam podali malému Aidenovi protilátky a uviedli ho do umelého spánku. Ratovať však museli aj Terezu, ktorá celú situácia nezvládala.

Ako ďalej opisuje v knihe modelka, nasledujúce tri dni boli pre ňu doslova nočnou morou, počas ktorej sa sústavne bála o život svojho dieťaťa. „Stále mu černela noha, takže som sa zase bála. Človek si hovorí: Super, prežil, teraz hlavne nech mu neamputujú nohu. Keď povedali, že bude v poriadku, že o nohu nepríde, tak som si zase priala, nech nekríva… A keď už nekríval, tak som sa priala, nech sa môže čoskoro hrať s deťmi,“ odhalila Maxová vo svojej knihe, ktorú vydala pri príležitosti okrúhlych 50. narodenín.