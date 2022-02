Trpké priznanie speváka Eda Sheerana: Niekedy sa cítim osamelo! Túto vec závidí svojim kolegom

Spevák Ed Sheeran závidí kolegom, ktorí začínali v hudobných skupinách.

Podľa jeho vlastných slov ho to veľmi v tvorivom zmysle posilňuje a napĺňa. „Tento rok bude asi oveľa rušnejší ako ten minulý, z čoho som naozaj veľmi nadšený. Chystám toho veľa vydať. Chcel som sa zamerať na viac žánrov. Kontaktovalo ma veľa ľudí z rôznych žánrov, od metalu po dril, a ja som kývol úplne na všetko. Je to naozaj zaujímavý proces spolupráce," zveril sa Ed v rozhovore pre BBC Radio 2.





Medzi najnovšie kooperácie Eda patria napríklad nové songy so Stormzym alebo Taylor Swift. „Niekedy je to dosť osamelá práca, keď ste sólový umelec, a je to dosť vzrušujúce s niekým spolupracovať, napríklad dnes ráno som pracoval s chlapom, ktorý sa volá Kodak Black, je z Ameriky, a tiež som spolupracoval s človekom, ktorý si hovorí Kwengface a pochádza z (londýnskeho) Peckhamu,“ odhalil ďalej Sheeran.