Fanúšikovia sú zhrození: Čo sa to stalo s Madonnou?

Túto otázku si kladie mnoho fanúšikov legendárnej speváčky. Madonna sa vo svojich 63 rokoch môže rovnať s omnoho mladšími ženami.

Je otázne, či sa zverila do rúk plastických chirurgov a výsledky ich práce prezentuje na svojich sociálnych sieťach, alebo len šikovne využíva filtre. Fanúšikovia sú však zhrození. Nie preto, že vyzerá mladšie aj o 30 rokov, no majú pocit, že to už vôbec nie je ich obľúbená umelkyňa. Pod jej fotkami sa hromadia šokované komentáre. „Čo sa stalo s Madonnou? Už ju vôbec nespoznávame,“ dali by sa zhrnúť do jedného.