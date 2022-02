Elton John prežil let ako z hororu: Veľké problémy súkromného lietadla pri núdzovom pristátí

Vydesený na smrť! Populárny britský spevák a hudobník Elton John (74) sa ocitol v poriadne nebezpečnej situácii.

Jeho súkromnému lietadlu za 79 miliónov eur, ktorým bol práve na ceste do New Yorku, zlyhala hydraulika. Ba čo viac, núdzové pristátie im dvakrát zmaril silný vietor. Celý život mu prebehol pred očami! Začiatkom týždňa mal Elton John v rámci svojho svetového turné namierené do New Yorku.

Čo však spočiatku vyzeralo ako rutinný let jeho súkromným lietadlom, sa v priebehu hodiny zmenilo na veľkú drámu. Vzlietli z letiska v anglickom meste Farnborough, no už nad Írskom približne vo výške tritisíc metrov nad zemou zaznamenal pilot poruchu hydraulického systému. Ten pomáha s ovládaním klapiek či vysúvaním podvozka.

Pilot stroj okamžite otočil a riadiacu vežu požiadal o núdzové pristátie na letisku, kde na nich po tomto upozornení čakali záchranné zložky. Situáciu však skomplikovala búrka Franklin, ktorej silný vietor so silou 130 kilometrov za hodinu zmaril pilotove dva pokusy o pristátie. „Lietadlo dostávalo nárazy a nemohlo pristáť. Bolo hrozné to sledovať,“ opísal jeden zo svedkov. Napokon pilot absolvoval ešte tretiu otočku, po ktorej pristál kolesami pevne na asfalte. Podľa zdroja britského denníka The Sun vyšiel Elton z lietadla značne otrasený. Napriek prežitej dráme sa však ikonický Rocketman spamätal z prvotného šoku a po chvíli opäť odletel smer New York.

