Nezhody v rodine člena legendárnej skupiny ABBA: Hudobník sa po 41 rokoch rozvádza!

Švédsky hudobník Björn Ulvaeus, člen popovej skupiny ABBA, sa po 41 rokoch manželstva odlúčil od svojej manželky Leny Ulvaeusovej. Informovala o tom v stredu agentúra DPA. "Po mnohých rokoch bohatých na udalosti sme sa rozhodli, že každý z nás pôjde vlastnou cestou," uviedol vo vyhlásení hovorca 76-ročného Björna Ulvaeusa.

