Zomrel frontman kapely Protocol Harum: S piesňou vyhral úplné prvé Brit awards v roku 1997

Brooker zomrel v sobotu v kruhu svojej rodiny; podľahol rakovinovému ochoreniu. Skupinu Procol Harum založil v roku 1966. Skladba A Whiter Shade of Pale bola nezvyčajná – mala surrealistický text a melancholický aranžmán, voľne založený na kompozícii Johanna Sebastiana Bacha z Orchestrálnej suity č. 3 D dur.

Pieseň sa stala jedným z komerčne najúspešnejších singlov všetkých čias; celosvetovo sa z neho predalo viac ako desať miliónov kusov. Na prvom udeľovaní cien Brit Awards v roku 1977 bola táto skladba vyhlásená za spoločného víťaza (spolu so sklabou Bohemian Rhapsody od skupiny Queen) v kategórii najlepší britský popový singel za roky 1952 – 1977.

