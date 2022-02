Cindy Crawford oslávila 56.narodeniny: Čo by odkázala svojmu mladšiemu ja vás inšpiruje

Cindy Crawford cez víkend oslávila 56.narodeniny. Slávna kráska sa vo svojom veku stále môže chváliť postavou, ktorú jej závidia aj omnoho mladšie ročníky.

Vo svoj deň zavesila na instagram čiernobielu fotku, na ktorej ako dieťa sedí pri narodeninovej torte. V príspevku sa zamyslela nad tým, čo by odkázala svojmu mladšiemu ja. "Povedala by som jej, aby bola k sebe milšia, aby sa k sebe správala tak, ako sa správa k svojim priateľom. Povedala by som jej, že každý sa cíti nervózny v nových situáciách a niekedy to musíš len predstierať, kým to nezvládneš," napísala Crawford. "Povedala by som jej, aby sa nebála urobiť zo seba blázna — tancovať, spievať atď. - aj keď v tom nie je dobrá. Smej sa čo najviac. Buď zraniteľná a ukáž ľudom ktorých miluješ svoje pravé ja." Jej príspevok zožal veľké ovácie a v komentároch sa objavil príval lásky od priateľov aj fanúšikov.

O tom ako vníma starnutie sa rozrozprávala ešte v júni pre portál People. "Cieľom je posilniť nás. Je to nástroj, ktorý nám dáva dôveru. Ak budete mať šťastie, zostarnete.To je privilégium. Ale pre ženy je tiež veľmi skľučujúce," zamyslela sa supermodelka. Ženám odkázala, aby sa o seba nezabúdali starať a venovali si aspoň 5 minút ráno alebo večer.