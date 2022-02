Britskú hudobnú hviezdu našli mŕtvu: Jamal Edwards († 31) mal blízko k Sheeranovi aj Jessie J

Britský hudobník Jamal Edwards zomrel vo veku 31 rokov.

Zakladateľ online hudobnej platformy SBTV odišiel na druhý svet vo veku 31 rokov. Potvrdili to pre televíziu BBC jeho priatelia, ktoríEdwards bol nájdený mŕtvy v nedeľu 20. februára. Vo svete hudby začal pôsobiť v roku 2006, najprv ako youtuber, ktorý sa zameriaval na štýl urban. Ale neskôr

V roku 2013 vo veku iba 22 rokov vydal knižného radcu na dosiahnutie úspechu. Publikácia vyšla v angličtine pod názvom Self Belief: Vision: How to Be a Success on Your Own Terms (Sebadôvera: Vízia: Ako byť úspešný podľa vlastných pravidiel). Za svoje hudobné počiny získal v roku 2014 Rád britského impéria (MBE).