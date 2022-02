Príbeh falošnej nemeckej dedičky, ktorá podviedla newyorskú elitu, je hitom Netflixu: Kto je záhadná Anna Delvey?

Škandalózny prípad ožíva! Po Podvodníkovi z Tinderu je hitom Netflixu dráma Inventing Anna, kde môžete vidieť herečku Juliu Garner ako Annu Delvey alebo Annu Sorokin, mladú ženu s vymyslenou indentitou a neuveriteľnými podvodmi na konte.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje portál Sky News, v súčasnosti je vo väzení v USA a čaká na deportáciu. Keď sa Anna Sorokin postavila v roku 2019 pred súd v New Yorku, bola obvinená z podvodu. Oklamala banky, hotely, členov manhattanskej elity a ošklbala ich o stovky tisíc dolárov. Roky vystupovala ako bohatá nemecká dedička Anna Delvey. Dievčina, ktorá vynikala prvotriednym vkusom, sa stala senzáciou. A to aj počas samotného súdneho pojednávania, kedy jej instagramový účet dokumentoval jej outfity.

Anna predstierala, že má majetok vo výške 60 miliónov eur, čím sa dostala do vyšších vrstiev spoločnosti. Darilo sa to aj prostredníctvom viacerých podvodov v rokoch 2016 a 2017, pričom financovala život, ktorý by nikdy nemala mať, dodávajú Sky News. Hoci ju odsúdili na 4 až 12 rokov väzenia, za dobré správanie bola prepustená vo februári 2021. O niekoľko mesiacov ju zadržali imigrační úradníci. Teraz, už ako 30-tnička, čaká na deportáciu do Nemecka.

Jej príbeh dramatizuje seriál Inventing Anna. Anna Sorokin sa narodila v Rusku, ako tínedžerka sa s rodinou presťahovala do Nemecka. Po skončení školy žila v Londýne a v Paríži, no potom v roku 2013 predstavila New Yorku svoju „Annu Delvey“, píšu Sky News. Nemka s ruskými koreňmi tvrdila, že jej otec bol diplomat alebo ropný barón a ona bola dedičkou jeho majetku. Podľa magazínov New York a Sky News je to v skutočnosti bývalý kamionista.

Anna aj napriek tomu presvedčila elitu. Použila sfalšované bankové výpisy, aby požiadala banku o pôžičku na financovanie súkromného umeleckého klubu, ktorý chcela otvoriť na Manhattane, uviedli prokurátori. Hoci to bolo zamietnuté, presvedčila jednu banku, aby jej poskytla pôžičku a z toho použila veľkú čiastku na pokrytie faktúr v hoteli, kde bývala. Podvodníčka tiež vložila zlé šeky na účet v banke Signature Bank, pričom sa jej podarilo vybrať niekoľko tisícok v hotovosti, než sa vrátili späť. Aby oklamala obete, použila falošné potvrdenky o bankovom prevode.

Podľa prokuratúry okradla ľudí v rokoch 2016-17 o 275-tisíc dolárov. Ako sa uvádza v spise, v bohatých ľuďoch sa jej darilo vyvolať dojem, že aj ona sama je bohatá a že je dedičkou impéria v hodnote desiatok miliónov. V hoteloch a letoviskách však po nej zostali nezaplatené účty - len za dovolenku v marockom Marrákeši dlhuje 62-tisíc dolárov. Nakoniec ju v roku 2017 zatkli a na konci procesu bola uznaná vinnou porotou v štyroch bodoch veľkej krádeže a štyroch bodoch krádeže služieb. Porota ju oslobodila v dvoch bodoch obžaloby, vrátane obvinenia, že kamarátke sľúbila zaplatenú cestu do Maroka a potom jej nechala mastný účet v hodnote desiatok tisíc dolárov. Bola tiež uznaná za nevinnú v jednom z najzávažnejších obvinení - pokuse o krádež z City National Bank.

Sudkyňa Diane Kiesel uviedla, že obžalovaná bola "oslepená leskom a pôvabom New Yorku" a zamietla žiadosť jej právnikov, aby ju odsúdili len na čas, ktorý už strávila vo väzení čakaním na súd. "Viem, že udáva trendy a ovplyvňuje... Takže si myslím, že obhajcovi a mnohým jej fanúšikom by to malo byť posolstvom, že to má dôsledky." Todd Spodek, Annin obhajca, na súde uviedol, že si kupovala čas a mala v úmysle vyrovnať svoje dlhy, čím ju vykreslil skôr ako ambicióznu podnikateľku, než ako zločinca, no túto charakteristiku prokurátori odmietli.