Prezradil, čo nemal?! Šokujúce tvrdenie Jágrovho synovca: Jaromír z určitých dôvodov nemôže mať deti!

Hokejový veterán Jaromír Jágr oslávil pred pár dňami okrúhle 50. narodeniny.

Pri tejto príležitosti vyspovedal český portál eXtra jeho synovca Jiřího Kalla, ktorý v otvorenom rozhovore prezradil napr. to, aké to bolo vyrastať v rodine Jaromíra Jágra, aký majú so strýkom vzťah či ktorú z jeho priateliek mal najradšej.

Mnohých zaujala najmä pasáž, v ktorej rozpráva o tom, či sa Jaromír niekedy chystá oženiť a či plánuje deti. Odpoveď jeho synovca bola viac než prekvapivá. "Mám na túto kauzu svoj názor. Verím, že Jaromír deti mať z nejakých dôvodov, ktorým my pozemšťania nedokážeme porozumieť, nemôže. Zvyšok si nechám pre seba," zaskočil Jiří, ktorý však ďalej vysvetlil, že to nie je o tom, že by deti Jágr nechcel. "Len si myslím, že zo spirituálnych dôvodov je tam akýsi blok, o ktorom on veľmi dobre vie, čo ja viem, možno ho to aj trápi," nechal sa počuť mladík.