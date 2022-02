Idú si po krku! Brad Pitt žaluje exmanželku: Krok Angeliny nemôže rozdýchať

Opäť si idú po krku!

Až 40 % z ceny za vinárstvo zaplatila Angelina, no Brad tvrdí, že práve on do podniku investoval množstvo peňazí. Dokonca je presvedčený, že sa vinárstvu, ktorého hodnota vzrástla na 140 miliónov eur, darí len vďaka jeho úsiliu, kým Jolie sa oň do roku 2013 veľmi nezaujímala.

Ako odhalil portál TMZ, Brad sa teraz obrátil na súd so žalobou proti Angeline, ktorá tajne predala svoj podiel vo vinárstve spoločnosti Tenute del Mondo. Ide o dcérsku spoločnosť firmy Stoli Group, ktorú kontroluje ruský oligarcha Yuri Shefler. Podľa slov Pitta mali medzi sebou dohodu, že ani jeden nepredá svoj podiel bez súhlasu toho druhého. Herec tak v žalobe uvádza, že nikdy súhlas na predaj podielu Jolie nedal a podmienky zmluvy s Sheflerom pred ním úmyselne zatajila. Súd žiada o zrušenie zmluvy a od svojej ex chce odškodné.