To je ale drzosť! Takto si chce po novom zarábať podvodník z Tinderu Simon Leviev: To fakt?

Miliónový podvodník prišiel s novým nápadom.

Psychopat Simon Leviev, ktorý sa narodil ako Šimon Hajút v Izraeli, neblaho preslávil finančnými podvodmi v dokumente televízie Netflix zvanom Tinder Swindler. Hajút sa začal vydávať za diamantového miliardára Levieva a vymámil z niekoľkých žien, s ktorými sa stretol cez zoznamovaciu aplikáciu Tinder, desiatky miliónov dolárov. Nimi potom financoval životný štýl, o ktorom sa domnieval, že sa podobá životnému štýlu obchodníkov s diamantmi.

Leviev bol za časť svojich činov odsúdený. Odsedel si dva roky vo Fínsku a päť mesiacov v Izraeli. Avšak teraz sa snaží preniknúť do šoubiznisu a žiť naďalej bez práce ako rentiér. Tento týždeň sa pridal do služby Cameo, prostredníctvom ktorej celebrity predávajú svoje pozdravy na zákazku.

Leviev chce za pozdrav šitý klientovi na mieru v prepočte zhruba 185 eur. A čakať naň musíte dvadsaťštyri hodín. „Ahoj všetci, som taký nadšený, že som tu na Cameo. Som Simon Leviev, ak chcete akékoľvek požehnanie, čokoľvek, narodeniny, čokoľvek, dajte vedieť. Prajem vám skvelý a veľkolepý deň,“ láka Leviev v uvítacom videoklipe na Cameo.

Mnoho klientov platformy Cameo sa ale prevádzkovateľom sťažovalo, prečo umožňujú zarábať takému psychopatovi, ktorý priviedol na mizinu niekoľko žien podvodným konaním a vydieraním. Ktorý bol navyše súdený a odsúdený. A už vôbec nechápu, ako môže mať Leviev na tejto platforme v hodnotení päť hviezdičiek z piatich.

„Je to tvrdá rana päsťou do zubov všetkým ženám, ktoré okradol o tisíce dolárov počas tých rokov,“ cituje The Sun jedného z klientov služby Cameo.

Otázkou však je skôr to, čo tak prehnitého je v západnej spoločnosti, že dovolí prosperovať takému psychopatickému zločincovi. Kde nie je dopyt, nie je ani ponuka. Takže je v tejto spoločnosti zrejme dosť zvrátených jedincov ochotných takému indivíduu platiť.