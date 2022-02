Krutá pravda o povahe Toma Cruisa: Takýto je herec v skutočnosti! Prehovorila jeho prvá manažérka

Prvá manažérka slávneho herca prehovorila, čo je v skutočnosti Tom Cruise za človeka.

Prvou manažérkou Toma Cruisa sa stala Eileen Berlinová. Newyorčanka v ňom videla veľký talent a nadchla sa pre jeho vysoké ambície. Ešte ako neznámej tvári mu poskytla bývanie pri sebe doma a na čas sa tak stala takmer jeho náhradnou matkou. „Bol veľmi ambiciózny, ale aj veľmi nesebeistý perfekcionista, takže napríklad hodiny stál pred zrkadlom a trénoval pózovanie na fotenie portrétu,“ odhaľuje Berlinová.

„Čo som však nikdy u Toma nevidela, bol skutočný prejav šťastia. Vždy bol veľmi, veľmi ambiciózny, veľmi, veľmi odhodlaný, že bude hviezdou,“ tvrdí Berlinová.

Avšak od počiatku kariéry, aj keď bol ešte v podstate nikým, bol už primadonou s neuveriteľnými nárokmi a požiadavkami na svojich manažérov. Berlinová neverila svojim očiam, keď jej poslal zoznam jedenástich podmienok, ktoré musia byť splnené, aby prijal rolu vo filme Riskantný obchod z roku 1983. „Žiadal honorár sedemdesiatpäťtisíc dolárov, ubytovanie v prvotriednom hoteli a na pľaci tú najlepšiu šatňu zo všetkých hercov,“ priznáva Berlinová.

Počas spolužitia s Cruisom tiež spoznala všetky jeho nepekné vlastnosti.„Je to človek mnohých tvárí, ktoré môžete vidieť na rôznych fotkách. Je tam pohŕdanie, arogancia, frustrácia, šarm, smútok. Videla som všetky tieto jeho emócie,“ odhaľuje Berlinová.

Bývalá herecká agentka tiež plne poukazuje na to, čo sa o Cruisovi šušká. Že má napoleonský komplex a nosí zvyšujúcu obuv. „Hanbila som sa za neho, ale on hrozne rád ukazoval svoje nahé telo. Bol naňho hrdý, ale tiež bol perfekcionista. Takže sa trápil tým, že meria iba 168 centimetrov. Povedal mi, že by si rád zohnal topánky, ktoré by mu dodali výšku,“ práskla ďalej Eileen.

A myslí si, že Cruise nie je šťastný človek dodnes. Aj keď sa skutočne stal šťastným. „Prajem si, aby ho v živote stretli iné veci. Ale nemyslím, že má skutočne rád ľudí. Miluje len to, čo robí,“ dodáva smutne Berlinová v rozhovore pre denník The Mail.