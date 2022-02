Rana pod pás slávnemu otcovi: Kritici to Chetovi Hanksovi za príspevok spočítali aj s úrokmi

Nepekné verejné vysvedčenie udelil svojmu slávnemu otcovi Chet Hanks.

Tridsaťjedenročný potomok Toma Hanksa totiž vo svojom príspevku na sociálnych sieťach vyhlásil, že hoci miluje svojich rodičov, nikdy nemal mužský vzor. Ktorý by mu pomohol orientovať sa vo svete, v ktorom ho ľudia kritizujú len preto, že je synom slávnych rodičov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Potreboval som to počuť ako dieťa. Nemal som silný mužský vzor, ​​ktorý by mi to povedal, ktorý by mi povedal: ‚Hej, kamoš, vyser sa na tých ľudí. Len ti závidia. Máš všetky tie veci, ktoré chcú mať oni, takže sa snažia na teba hádzať špinu, aby si sa cítil ako sračka, pretože ti závidia,“ vyhlásil Chet okrem iného v dlhej lamentácii na sociálnej sieti.

Chet je synom Toma Hanksa a jeho manželky Rity Wilsonovej. „Samozrejme to malo veľa výhod, mať slávnych rodičov, ale niekedy to bolo celkom úchylné. Mal som možnosť robiť veľa super blbín, ktoré veľa ľudí nikdy robiť nemohlo. Mohol som cestovať po svete a bývať v krásnych hoteloch, lietať súkromnými lietadlami, za to som vďačný. Nemenil by som na tom nič,“ vyhlasuje ďalej tridsaťjedenročný Hanks.

Kritici mu vyčítajú, že jeho príspevok je vlastne nič nehovoriacim fňukaním a snahou strhnúť na seba pozornosť. Na jednej strane by nikdy nechcel mať iných rodičov a luxus a slávu plynúcu z ich statusu si nadmieru užíval. Na druhú stranu odmieta prijať odvrátenú stranu mince. Lenže akosi v živote má takmer všetko dve strany a nikto nemôže ustavične len lízať smotanu bez prijatia zodpovednosti a znášania dôsledkov plynúcich z danej situácie či spoločenského postavenia.