Problémy v rodine Karla Gotta († 80): Vdova prestala platiť Dominike

Problémová dcéra Karla Gotta († 80), Dominika (48), prežíva krušné chvíle.

Nevydarené manželstvo, pendlovanie medzi Fínskom a Českom, finančné problémy. Sype sa to na ňu z každej strany a olej priliala aj vdova Ivana (46). Po problémoch s Dominikou sa rozhodla prestať platiť! Najstaršia dcéra zosnulého maestra Dominika je dlhodobo na mizine a je pre ňu nemožné podporovať svoju matku Antóniu Zacpalovú, ktorá žije v centre pre seniorov. Počas života platil náklady samotný spevák a malo tak zostať aj po jeho smrti.

Vdova Ivana Gottová však tomu urobila rázny koniec. „Vlani v lete prestala Ivana platiť nájomné v domove. Tato si prial, aby to tak bolo aj vtedy, keď zomrie,“ pre Aha! prezradila Gottová, ktorej vzťah s Ivanou po otcovej smrti zostal na bode mrazu. Dominike tak nezostávalo nič iné, ako nájsť sponzora, ktorý bude pobyt v centre pre seniorov platiť. „Nechcem to nejako riešiť. Proste som si to nejako vyriešila,“ dodala Gottová, ktorá zlanárila talianskeho producenta Grillottiho, s ktorým rozbieha biznis. Práve on sa mal podujať platiť mesačny poplatok za jej matku vo výške približne 205 eur.