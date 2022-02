Tajná oslava Jágrovej 50tky: Medzi pozvanými aj známa speváčka! Pozrite, čo dostal

Hokejový veterán Jaromír Jágr oslávil v utorok 50 rokov.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii Nechýbala jeho priateľka Dominika (27) či kamarátka Jitka Větrovská, manželka Jágrovho kamaráta Petra Větrovského. Ako uvádza blesk.cz, na oslave sa objavila aj česká speváčka Olga Lounová, ktorá randí s jeho kolegom z Kladna Jánom Kreglom, ktorý je riaditeľom hokejovej školy a asistentom hlavného kouča tímu Rytíři Kladno, ktorý vlastní práve Jágr. "Sme dlhoročná partia," napísala Lounová Blesku, ktorá zároveň na sociálnej sieti pripojila aj takéto prianie.

"Dnes oslavuje narodeniny jeden z českých hrdinov našej doby! Čo by som mu zaželala?! Aby sa cítil naplnený a bol najšťastnejší! Vďaka moc za to, čo robíš! Za to čo si urobil pre našu malú zemičku v tom veľkom svete a za všetkých tých malých chlapcov, čo vďaka Tebe hrajú hokej (nielen v Kladne)," blahoželala Lounová Jardovi.

Oslava sa konala v reštaurácii a nechýbala ani torta či darčeky pre oslávenca. Čím Jágra jeho najbližší obdarovali, si môžete pozrieť v galérii.