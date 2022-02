Krampol a o 58 rokov mladšia ryšavka: Pravda o našom vzťahu! Zamilovaný herec premýšľa o svadbe

Meno českého herca a moderátora Jiřího Krampola sa pred pár dňami skloňovalo v súvislosti so vzťahom s o 58 rokov mladšou hereckou hviezdou Kateřinou Bláhovou.

Krampol ju mal svojim známym a priateľom predstaviť ako priateľku a tak sa okamžite začalo šuškať, že dvojica tvorí pár. K dohadom sa pre český portál eXtra vyjadril aj samotný herec: "Kačenka je hrozne dobré dievča, máme sa veľmi radi, poznám aj jej chlapca. Robí mi sprievodkyňu filmom Jiří Krampol: Život je sranda. Veľa sa schádzame, dohovárame natáčanie a napríklad oblečenie.uviedol veci na pravú mieru Krampol.

Ako ďalej priznal, samotou však rozhodne netrpí a dokonca sa nevyhýba ani slovu svadba. „Mám iné dievča, tiež je krásna a mladá. Je to skvelé stvorenie. Mám ju strašne rád a dokonca vážne premýšľam o tom, že si ju vezmem. Mám 83, neviem, čo so mnou bude zajtra, tak nie je na čo čakať. Je strašne múdra a milá. A má ma tiež rada. Nič odo mňa nepotrebuje, je sebestačná, jednoducho sme si sympatickí," uviedol Krampol, ktorý ešte raz zdôraznil, že s Bláhovou nič nemá a bol by nerád, keby si niekto myslel opak.