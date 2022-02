Obľúbený hollywoodsky herec pribral kvôli úlohe 13,5 kila: Po skončení natáčania narazil na problém

Herec Mark Wahlberg si väčšinu života udržuje svalnatú postavu bez tukov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bol zvyknutý pravidelne cvičiť, takže pre neho nebol problém mať fit a pekne vypracovanú postavu. Keď prišla ponuka role, v ktorej mal pribrať 13,5 kila tuku, kývol na ňu. Po skončení natáčania sa chcel rýchlo vrátiť do formy. Ale zistil, že to v jeho veku nejde už tak ľahko.

Päťdesiatročný herec, ktorý sa v mladosti živil ako svalnatý model Calvina Kleina, pribral 13,5 kíl tuku kvôli úlohe Stuarta Longa vo filme Otec Stu. V snímke predstavuje bývalého zápasníka, ktorý sa stane kresťanským kazateľom, prestane cvičiť a výrazne priberie.

„Povedal by som, že je ľahšie zostať vo forme ako sa do formy dostať. Pribral som 13,5 kila kvôli filmu, to bolo fakt ťažké. Nijako nemladnem,“ priznal Mark v austrálskom televíznom programe.