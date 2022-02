Naomi Campbell sa pochválila dcérkou: Spoločná fotka na titulke! Vyhýbavá odpoveď o počatí dievčatka

Naomi Campbell nikdy nebola tehotná. Napriek tomu vlani v máji svetu predstavila svoju dcéru.

Teraz sa s ňou nechala vyfotiť na obálku britskej edície magazínu Vogue. A v rozhovore odmietala preberať to, ako si dieťa zaobstarala. Ale

Takže bola zrejme počatá z jej vajíčka a odnosila a porodila ju iná žena, ktorá si nechala do maternice usadiť Naomino embryo. „Nie je adoptovaná, je to moje dieťa,“ odpovedala Campbellová na otázku, ako bola dcéra počatá.

„Mohla by som spočítať na ruke jednej ruky počet ľudí, ktorí vedeli, že ju budem mať. Ale ona je najväčším požehnaním, ktoré si viem predstaviť. Je to najlepšia vec, ktorú som kedy urobila. Je to dobré dievčatko, spí veľmi dobre, skoro nikdy neplače a povedali mi, že je na svoj vek veľmi pohotová. Už začala mávať rukami, čo je sranda. Tiež sa veľa smeje. Skoro už začala hovoriť. Myslím, že by mohla chodiť skôr, než sa začne plaziť. A už má šesť zubov,“ chválila sa päťdesiatjedenročná modelka.