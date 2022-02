Speváčka Sinead O'Connor po tragickej smrti syna († 17) zarmútila fanúšikov: Šokujúce vyhlásenie!

Fanúšikovia írskej speváčky Sinead O'Connor zostanú sklamaní. Po tom, ako jej tragicky zomrel mladučký syn Shane († 17), ich šokovala ďalšou smutnou správou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Speváčka, ktorá sa preslávila najmä hitom Nothing Compares 2 U, sa so stratou svojho syna vyrovnáva len ťažko. Len 17-ročný Shane utiekol z nemocnice v Dubline, kde bol hospitalizovaný pre pokus o samovraždu. Polícia po ňom vyhlásila pátranie, no to skončilo, žiaľ, tragicky.

„Shane se rozhodol ukončit svoj pozemský boj,“ napísala na sociálnej siete speváčka, ktorá o niečo neskôr šokovala svojim vyhlásením: „Rozhodla som sa nasledovať svojho syna. Nemá žiaden zmysel žiť bez neho. Všetko, čoho sa dotknem, pokazím. Zostala som len preňho. A teraz je preč. Zničila som svoju rodinu. Moje deti ma nechcú poznať. Som príšerná osoba. A vy všetci si myslíte, že som milá, lebo viem spievať. Nie som,“ napísala.

O tom, že smrť jej syna je pre ňu obrovskou ranou, svedčí aj ďalšia smutná správa, ktorú zvestovala svojim fanúšikom. Podľa vlastných slov cíti, že sklamala syna a rozhodla sa, že skončí so spievaním. "Už nikdy nebude o čom spievať," napísala.