Zásnuby ako zlomový moment! Vojvodkyňa Kate sa ľuďom zmenila priamo pred očami

Treba uznať, že teraz si už len ťažko vieme predstaviť kráľovskú rodinu bez vojvodkyne Kate. Avšak nebolo to až tak dávno, čo jej príchod na oči verejnosti spôsobil hotové šialenstvo. A veru, aj Kate to veľmi ovplyvnilo.

Ako uvádza portál The Sun, svet vojvodkyne Kate sa obrátil hore nohami v roku 2010, keď palác oznámil ich zasnúbenie s princom Williamom. Zaľúbenci, ktorí sa zoznámili ako študenti na Univerzite v St. Andrews, spolu chodili 10 rokov, kým si povedali svoje áno vo Westminsterskom opátstve pred zrakmi 36,7 milióna ľudí z celého sveta.

Avšak podľa kráľovského experta Toma Quinna to Kate ešte pred oznámením ich zásnub nemala jednoduché. Mesiace pred oznámením musela údajne prejsť veľkou zmenou svojho imidžu. Budúca vojvodkyňa zmenila svoj osobný štýl na niečo „vhodnejšie“ pre členku kráľovskej rodiny.

„Jej oblečenie takmer začalo odrážať to, čo ľudia videli v jej postave - akúsi zdržanlivosť, takmer skromnosť. Myslím si, že k tomu došlo, pretože William a Kate sa blížili k bodu, kedy by mali oznámiť zasnúbenie. Bola to Kate, ktorá sa začala správať spôsobom, ktorý by bol pre budúcu kráľovnú vhodnejší,“ opísal svoje dojmy kráľovský expert.

Aby sme si to premietli do praxe, vojvodkyňa, ktorá mala v tom čase 29 rokov, vymenila priliehavé šaty a džínsy za šaty po kolená a dlhé rukávy. V čase oznamovania zásnub mala Kate oblečené tmavomodré zavinovacie šaty po kolená od Issy London, ktoré sa takmer okamžite vypredali.

