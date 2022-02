Speváčka Adele poriadne prekvapila! Plánuje ďalšie dieťatko: Čo na to jej vysnívaná štíhla postava?

Speváčka Adele (33) teraz zažíva najkrajšie životné obdobie. Konečne sa jej podarilo vyhrabať sa z depiek po rozpade manželstva, má milujúceho partnera, úspešný nový album...

Zdá sa teda, že nič viac jej ku šťastiu nechýba. Aj keď, niečo by sa podľa všetkého našlo. Speváčka plánuje ďalšie dieťatko! Ako píše český Blesk, Adele, ktorá pred časom rozdelila celý rad svojich priaznivcov tým, že na poslednú chvíľu zrušila sériu koncertov v Las Vegas, sa nechala počuť, že by chcela mať ďalšie dieťa.

So svojím priateľom Richom Paulom (40), športovým agentom, s ktorým je údajne zasnúbená (čomu nasvedčuje veľký diamantový prstienok na jej ruke, ktorý nikdy nedá dole), plánuje obstaranie prvého spoločného potomka niekedy počas budúceho roka.

V roku 2022 talentovaná interpretka hitov Skyfall, Hello či Oh My God chce uskutočniť všetky odložené koncerty, než sa z nej podľa všetkého stane matka na plný úväzok. „Tento rok sa všetko musí podariť na 100 %. Musí to tak byť, pretože mám plány na budúci rok. Predstavte si, že by som musela zrušiť koncerty z toho dôvodu, že budem mať dieťa!“ vyhlásila podľa denníka Daily Mail v talk show BBC One.

Zdôraznila však, že sa snaží „prestať vedome zdieľať podrobnosti zo svojho súkromia“, takže aj keby nakoniec tehotná bola, len tak to verejnosti neoznámi. Toho, že by potom, čo konečne dosiahla drinou v posilňovni svoju vysnívanú štíhlu postavu, znovu mala priberať na váhe, sa nebojí.

Skôr ju desí strata energie, ktorá sa so starostlivosťou o dieťa viaže. „Chvíľu mi trvá, kým znova naberiem sily, ale určite by som chcela mať ďalšie deti – mám totiž pocit, že som konečne dohnala chýbajúci spánok z doby pred deviatimi rokmi, kedy sa mi narodil syn,“ vtipkovala mamička malého Angela (9), ktorého otcom je jej bývalý manžel Simon Konecki (47).