Ed Sheeran sa spojil s Taylor Swift, aby spoločne nahrali nový hit. Verí, že sa stane jednotkou hitparád. Fanúšikovia si ho pritom mohli vypočuť ešte v piatok 11. februára, kedy bol oficiálne zverejnený.

„Vyjde to v piatok a je to s Taylor Swift,“ prezradil Ed v utorok večer na odovzdávanie BRIT Awards v Londýne. Nie je to prvá a zrejme ani posledná spolupráca slávnych hudobníkov. Sheeran a Swift spolupracovali na hitoch Everything Has Changed, End Game a Run.

Ed si z BRIT Awards odniesol sošku pre Najlepšieho textára roka. Ale prehral v hlavných kategóriách s Adele, ktorá si odniesla ceny Najlepší album, Najlepší song a Najlepší umelec roka.