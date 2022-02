Legendárna Samantha späť v pokračovaní Sexu v meste? Podľa tvorcov seriálu to má háčik

V poslednej časti seriálu And Just Like That tvorcovia opäť rozdráždili fanúšikov Samanthy Jones. Táto postava v pokračovaní Sexu v meste chýbala, pretože ju už nechce hrať jej predstaviteľka Kim Cattrall.

Scenárista teda vymyslel, že Samantha práve žije v Londýne a s Carrie veľmi nekomunikuje. Na konci posledného dielu AJLT si ale Carrie a Samantha píšu. A dohodnú sa na schôdzke v Paríži. Znamená to snáď, že sa postava Samanthy do seriálu vráti? „Neviem si predstaviť, že by sa Kim do projektu vrátila," reaguje na nápad Sarah Jessica Parker. Scenárista a producent seriálu Michael Patrick King však naznačil, že sú aj iné možnosti, ako Samanthu fanúšikom vrátiť. Teda pokračovať bez Kim a preobsadiť ju. Magazín Variety sa tak tvorcu seriálu Michaela Patricka Kinga spýtal, či sa Kim Cattrall do seriálu vráti. „Musíte prijať to, čo vám ľudia hovoria. Nemám žiadne nerealistické očakávania, že sa Kim Cattrall znova objaví v seriáli. Musíte akceptovať, čo ľudia hovoria, a navyše musíte byť šikovným producentom a nenechať sa zatlačiť do kúta," odpovedal King. Avšak nevylúčil, že bude Samantha v pokračovaní seriálu žiť ďalej.