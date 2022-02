Chandler z Priateľov vydáva knihu: Vzostupy aj pády hercovho života

Nastal čas povedať môj príbeh! Nezabudnuteľný predstaviteľ Chandlera z Priateľov Matthew Perry (52) sa rozhodol vydať vlastnú biografiu o svojich zostupoch i pádoch. Kniha s názvom „Priatelia, milenci a veľká hrozná vec“ sa dostane na pulty kníhkupectiev 1. novembra 2022.

Prekvapenie! „Tak veľa už bolo o mne v minulosti písané,“ začal svoje rozprávanie Matthew Perry.„Pomyslel som si, že je čas, aby ho ľudia počuli odo mňa,“ pokračoval ďalej.

Ako sám prezradil, kniha bude o jeho vzostupoch, ktoré boli podľa jeho slov vysoké, ale aj hlbokých pádoch. „Ale prežil som, aby som povedal príbeh, aj keď to občas vyzeralo, že nie. A všetko je to tu,“ odkázal na svoju biografiu. Jej obal nesie názov Priatelia, milenci a veľká hrozná vec, ktorou herec zrejme naráža na svoj dlhoročný boj so závislosťou od alkoholu a drog. „Ospravedlňujem sa, že to nie je 3D priestorová kniha,“ zavtipkoval na záver Perry.