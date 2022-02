Najtvrdší kritik Piers Morgan prehovoril: Patetickí Meghan a Harry, Camilla sa povzniesla nad kráľovský cirkus s gráciou

Bývalý moderátor relácie Good Morning Britain Piers Morgan vo svojom najnovšom stĺpčeku nazval Camillu prvotriednou, čo sa týka vystupovania v porovnaní s Harrym a Meghan, ktorých označuje za patetických.

Piers pochválil Camillu po správe, že sa kráľovná vyjadrila, že by chcela, aby mala titul kráľovnej manželky, keď sa princ Charles stane kráľom. Camilla (74) sa vydala do kráľovskej rodiny pred 17 rokmi uprostred mnohých kontroverzií okolo jej vzťahu s Charlesom a po tragickej smrti princeznej Diany, píše portál express.co.uk.

Teraz kráľovná otvorene podporila Camillu, čo jej najstarší syn princ Charles opísal ako hlbokú poctu pre neho aj jeho „milovanú manželku“. Piers vo svojom najnovšom článku vysvetlil, prečo je Camilla na túto pozíciu „najvhodnejšia“, pričom opäť využil príležitosť zacieliť na princa Harryho a Meghan Markle, ktorých označil za patetických. Novinár vysvetlil, že Camilla a on sám mali dlhé roky dobré vzťahy, pričom si pospomínal na časy, keď v roku 2002 kúpil jej obraz nosorožca na charitatívnej aukcii.

Vo svojom stĺpčeku si spomenul na vtipnú reakciu Camilly po tom, čo s ňou raz vtipkoval o oblečení jedného z mužov na spoločnej akcii. „Jej pobavená reakcia – viem si spomenúť na pár snobských členov kráľovskej rodiny, ktorí by boli veľmi nafúkaní po takej oplzlosti – povedala všetko, čo potrebujete vedieť o žene, ktorú kráľovná práve formálne schválila ako ďalšiu osobu, ktorá bude mať tento historický titul,“ napísal. Ďalej vysvetlil, že Camillu pozná už viac ako dve desaťročia a že spolu vždy vychádzali zvlášť dobre.

Piers tiež citoval zosnulú kráľovnú matku, ktorá radila, že na to, aby sa človek stal obľúbeným členom kráľovskej rodiny, by sa nikdy nemal sťažovať, nikdy by nemal vysvetľovať a len zriedka ho počuť hovoriť na verejnosti. „Nikto iný nedokáže lepšie stelesniť túto filozofiu ako Camilla, ktorá bola vystavená väčšiemu zneužívaniu, zosmiešňovaniu a krutej kritike ako ktorýkoľvek iný člen kráľovskej rodiny po všetkých stránkach za jej aféry s Charlesom. Napriek tomu ani raz na to verejne neodpovedala.“