Provokatívny Snoop Dogg má problém! S kolegom zo šoubiznisu čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia

Istá tanečnica, vystupujúca pod pseudonymom Jane Doeová, podala v stredu 9. februára na súde v Los Angeles občianskoprávnu žalobu, v ktorej žiada odškodnenie za sexuálny útok, ktorého sa na nej vraj dopustil hudobník Snoop Dogg.

Ten sa pritom chystá na vystúpenie v polčase Super Bowlu a tento fakt dosť poškodí jeho povesť a skomplikuje situáciu usporiadateľom športového sviatku. Podľa Doeovej ju k orálnemu sexu nútil Snoop Dogg a jeho kolega Donald Campbell alias Bishop Don v dome druhého z mužov. So slávnymi mužmi dobrovoľne odišla z ich koncertu v máji 2012 autom, pretože jej sľubovali prácu tanečnice a modelky.

„Poškodená bola vyčerpaná a zaspala v Bishopovom dome. O štvrtej ráno sa prebudila a Bishop si vytiahol penis z nohavíc a začal jej ho strkať do tváre. Opakovane jej penis strčil do úst,“ tvrdí žena, ktorá odmieta zverejniť svoje pravé meno.

Druhý deň ju vraj Snoop Dogg odviezol do svojho štúdia pod zámienkou, že pre neho bude pracovať ako tanečnica. V štúdiu ju údajne prepadol na toalete. „Prišiel, rozopol si rázporok a strčil jej rozkrok do tváre a nútil ju k orálnemu sexu,“ uvádza sa v žalobe ženy, ktorá vraj bola najatá ako modelka, ale nakoniec prácu nedostala, pretože „odmietala s nadšením vykonávať orálny sex.“

Na otázku, prečo prichádza so žalobou po desiatich rokoch, odpovedala, že po incidente ešte dlho pracovala ako tanečnica pre klientov, ktorí spolupracovali so Snoopom Doggom a nechcela sa pripraviť o zamestnanie. Snoop Dogg obvinenia odmieta a tvrdí, že dotyčná je zlatokopka, ktorá využíva na vydieranie fakt, že on má v pondelok 14. februára vystúpiť v polčase Super Bowlu ako hlavná hviezda.