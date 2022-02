Spoznali by ste ho? Vtipná reklama so Schwarzeneggerom: Mr. Olympia späť na Olympe!

Niekdajší 7-násobný držiteľ titulu Mr. Olympia v kulturistike Arnold Schwarzenegger (74) sa vrátil na vrchol Olympu ako jeho vládca - grécky boh Zeus!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Ide o ostro sledovaný finálový zápas ligy amerického futbalu NFL, v ktorom sa proti sebe postavia dva najlepšie tímy. Ten sa bude konať už tento pondelok 14. februára.

S najsledovanejším športovým podujatím sa spája aj množstvo reklám, ktoré sa snažia byť čo najvtipnejšie a najpútavejšie. Firmy si ich nechávajú špeciálne vyrobiť pre túto príležitosť. Jednu takú si dala spraviť aj automobilka BMW, ktorá z Arnolda Schwarzeneggera spravila boha Dia.

Ten odchádza z Olympu do Palm Springs na dôchodok, no je frustrovaný z pozemských prístrojov a dopravných prostriedkov. Pomocnú ruku mu však podá jeho manželka Hera s novým autom. „Jediná vec, ktorá je dostatočne silná na to, aby zdvihla Diovu náladu? Plne elektrická jazdiaca mašina,“ zavtipkovala automobilka.