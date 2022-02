Princ William prvýkrát v Spojených arabských emirátoch: Galantný ako vždy, takýto má program

Britský princ William, ktorý je v poradí druhým následníkom kráľovského trónu, začal vo štvrtok svoju oficiálnu návštevu Spojených arabských emirátov (SAE), kde sa zúčastní aj na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji.

Princova návšteva sa koná v čase, keď tento bývalý britský protektorát čelí opakovaným vzdušným útokom vzbúrencov z neďalekého Jemenu, informuje agentúra Reuters.Vojvoda z Cambridgea počas návštevy Spojených arabských emirátov tiež predstaví environmentálnu cenu The Earthshot Prize, ktorú udeľuje Kensingtonský palác, ako aj svoju kampaň United for Wildlife, ktorá bojuje proti nelegálnemu obchodu so zvieratami.

"Teším sa zo svojho príchodu do Dubaja, kde oslávim Spojené kráľovstvo na Expo 2020 a budem diskutovať o životne dôležitých otázkach spolupráce so SAE a medzinárodnými partnermi pri dosiahnutí udržateľného sveta," napísal William na sociálnej sieti Twitter. Kensingtonský palác uviedol, že ide o vôbec prvú oficiálnu návštevu Williama v Spojených arabských emirátoch. Sedem emirátov tejto krajiny bolo pred približne 50 rokmi, pred tým, ako sa pripojili k federácii, britskými protektorátmi, pripomína Reuters.

Princova návšteva v SAE sa koná na žiadosť britského ministerstva zahraničných vecí, ktoré sa snaží v rámci svojej pobrexitovej stratégie prehĺbiť obchodné vzťahy s touto bohatou krajinou Perzského zálivu.SAE, ktorá má bohaté zásoby ropy, sa vlani zaviazala, že v Británii investuje desať miliárd libier (11,9 miliardy eur), a vyjadrila tiež ochotu uzavrieť so Spojeným kráľovstvom dohodu o voľnom obchode.

Mnohí britskí opoziční politici a aktivisti však kritizujú britskú vládu, že uprednostňuje obchod a podnikanie pred obavami z porušovania ľudských práv. Británia odsúdila raketový útok na SAE, pri ktorom 17. januára prešli o život traja civilisti a ku ktorému sa prihlásili vzbúrencov z neďalekého Jemenu. Podobným útokom Spojené arabské emiráty v posledných týždňoch čelia opakovane.