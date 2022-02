Princ William zverejnil nezvyklú fotku z lietadla: Prvá oficiálna návšteva Dubaja

Princ William je nadšený zo svojej prvej oficiálnej návštevy Dubaja! V stredu na sociálnej sieti zdieľal fotografiu mesta v Spojených arabských emirátoch z okna lietadla.

„Teším sa, že prichádzam do Dubaja, aby sme oslávili Spojené kráľovstvo na @DubaiExpo a diskutovali o životne dôležitej otázke spolupráce so Spojenými arabskými emirátmi a medzinárodnými partnermi na dosiahnutí udržateľnejšieho sveta,“ napísal k záberu z lietadla, ktorý podpísal ako „W“. To naznačuje osobnú povahu príspevku, vysvetľuje portál People. Princ William podľa reportéra Richarda Palmera priletel komerčným letom.

Vo štvrtok sa zúčastní na Národnom dni Spojeného kráľovstva, ktorý sa koná na výstave Expo 2020 v Dubaji.