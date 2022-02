Kardashianka to tentoraz otcovi svojich detí nedarovala: Skutočný dôvod, prečo sa rozvádzam

Kim Kardashian prvýkrát verejne vysvetlila, prečo sa rozhodla rozviesť s raperom Kanye Westom. Nastavila mu jednoducho zrkadlo a začala sa správať ako on. Teda čisto sebecky.

Kim tvrdí, že keď začala myslieť na seba a prestala robiť šťastnými všetkých naokolo, zrazu manželstvo skrachovalo. A pre ňu to bol dôkaz, že zotrvať v tom vzťahu nemá zmysel. „Veľmi dlho som robila len to, čo robilo šťastnými ľudí naokolo. A myslím, že posledné dva roky som sa rozhodla, že budem robiť šťastnú samú seba. A je to naozaj príjemné. A aj keď to viedlo k zmenám a vyvolalo rozvod, myslím, že je dôležité byť k sebe úprimný v tom, čo človeka robí šťastného. Ja som sa rozhodla pre seba. A myslím, že je v pohode, keď sa tak rozhodnete,“ uviedla Kardashianka v rozhovore pre magazín Vogue.

Jednoducho šesť rokov v manželstve plnila potreby svojho narcistického muža, až ju to prestalo baviť. Rozhodla sa tiež pre egocentrizmus a vyhovuje jej to. „Plánujem teraz dobre jesť. Plánujem cvičiť. Budem sa viac baviť, tráviť viac času s deťmi a ľuďmi, ktorí ma robia šťastnou. Plánujem tiež viac odkladať telefón. A prestanem sledovať to, čo nebudem chcieť na Instagrame už vidieť,“ vyratúva hviezda sociálnych sietí.

Odmietla tiež obvinenie, že exmanžela pred ich spoločnými deťmi ohovára. „Môžete byť zranení a naštvaní na svojho bývalého, ale myslím, že pred deťmi musíte vždy hovoriť, že otec je ten najlepší. Musíte jednoducho zaručiť, že budete najväčšou fanúšičkou rodiča, s ktorým vychovávate deti, je jedno, čo je medzi vami osobne,“ dodala Kim v rozhovore pre Vogue.