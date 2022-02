Speváčka zapôsobila na veľké štúdiá: Rita Ora zahviezdi v seriáli Kráska a zviera

Rita Ora získala svoju doteraz najväčšiu hereckú rolu po tom, čo zapôsobila na veľké osobnosti v spoločnosti Disney.

Speváčku najnovšie obsadili do televízneho seriálu Kráska a zviera – veľkorozpočtového osemdielneho predchodcu k remaku rozprávky z roku 2017, píše portál The Sun. Vrátia sa aj hviezdy ako Luke Evans, ktorý hrá Gastona, a Josh Gad ako jeho pomocník LeFou. Rita Ora mala predtým herecké úlohy vo filmoch 50 odtieňov sivej a Twist. „Pre Ritu je to obrovský krok. Po tom, čo ju obsadili do Krásky a zvieraťa, je nadšená. V seriáli bude hrať úplne novú postavu," povedal zdroj portálu The Sun.

Vľavo Luke Evans ako Gaston, vpravo Josh Gad ako LeFou. Zdroj: Movie Still DB

„Hoci sa objavila v niekoľkých filmoch, toto je jej prvý veľký televízny seriál a už teraz sa vie, že pôjde o skutočný hit, pretože bude celosvetovo dostupný na Disney Plus,“ dodal zdroj. Skutočnosť, že Luke sa vracia ako Gaston a Josh ako LeFou dokazuje, že projekt má hviezdnu kvalitu.