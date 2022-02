Upírku z Twilightu premenili na kráľovnú sŕdc: Smutné slová o princeznej Diane

Herečka Kristen Stewart, hviezda filmu Spencer, sa pred filmovým stvárnením princeznej Diany cítila nervózne. Uviedla to v rozhovore pre Vogue Australia.

„Tesne predtým, ako sme začali natáčať, som bola skľučujúco nervózna. Bola to ťažká práca, ale bola to taká zábava, je to taká krásna osoba na zamyslenie," uviedla herečka o filme, ktorý mapuje posledné dni Dianinho manželstva s princom Charlesom.

"Mala o čo bojovať, to je veľkolepé. Až tak, že keď sme sa dostali na koniec, cítila som sa, akoby som bola na vrchole najvyššieho schodiska, na aké som kedy vyliezla. Vždy som to cítila, to je vždy to, čo ťa ženie ísť. Ale môžem žiť len teraz a poviem, že som sa cítila byť vyššie, ako si pamätám,“ uzatvára herečka, ktorá stále nie je úplne presvedčená o celej myšlienke monarchie, ale je ohromená tým, čo vidí od Williama a Harryho.