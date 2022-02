Popularita Camilly rastie: Bola by Diana lepšia kráľovná, keby žila? Zverejnili prieskum

Camilla môže mať dôvod na radosť! Veľký prieskum ukázal, že popularita budúcej kráľovnej medzi Britmi rastie. Stále je však pred ňou dlhá cesta. Napriek pozitívnym číslam si stále väčšina myslí, že Diana by bola lepšia kráľovná ako ona.

Pri osobnom ratingu ľudia odpovedali na jednoduchú otázku, či jednotlivých členov kráľovskej rodiny vnímajú pozitívne alebo negatívne. Väčšina z nich si polepšila a najlepšie je na tom kráľovná, ktorá má rating až +75. Naopak, do hlbokého mínusu sa prepadli Harry, Meghan a najmä Andrew, ktorý čelí sexuálnemu škandálu v USA.

Vo veľkom prieskume sa pýtali aj ďalšie otázky. Až 58 % Britov si myslí, že Diana by bola lepšia kráľovná, no zároveň 55 % opýtaných schvaľuje, že Camilla dostane kráľovský titul. Zaujímavé je, že 68 % Britov je presvedčených, že z Williama a Kate by bol lepší kráľovský pár ako z Charlesa a Camilly. No tiež dbajú na tradície a 51 % sa vyslovilo za to, že korunu by predsa len mal dostať Charles. Iba 35 % by uprednostnilo preskočenie jednej generácie a korunováciu Williama.